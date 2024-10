Linzer HNO-Arzt erklärt, was gegen Schwindel hilft

Schwindel ist ein weit verbreitetes Leiden, das viele Ursachen haben kann, sagt der HNO-Arzt und Schwindelexperte Rolf Sembol. "Denn an der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts sind etliche Organsysteme beteiligt", so der Mediziner aus Linz. Eine häufig gestellte Diagnose ist auch in seiner Praxis der gutartige Lagerungsschwindel.