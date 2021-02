Liebesbeweise im Lockdown

Viele Paare sind laut Umfragen während der Coronakrise zusammengewachsen. Die neue Nähe zu feiern, bietet sich zum Valentinstag an. Immerhin ein Viertel der heimischen Bevölkerung legt besonderen Wert auf diesen Feiertag – Männer übrigens mehr als Frauen, so eine aktuelle Umfrage von Marketagent. Für rund 60 Prozent der Österreicher ist der Valentinstag eine besondere Gelegenheit, um seinen Lieben Dank auszusprechen und seine Zuneigung zu zeigen.

Sehnsucht nach Romantik

Besonders freuen würden sich die Befragten über Blumen (30 Prozent), Liebesbriefe (20 Prozent) oder Schokolade (19 Prozent). Für 14 Prozent kommt vor allem etwas Selbstgemachtes von Herzen und 13 Prozent schätzen eine Reise oder ein Romantikwochenende, um Zeit mit der Partnerin oder dem Partner verbringen zu können.

Video: Was uns der Valentinstag wert ist

Ein Blumenstrauß (43 Prozent), Liebesbriefe (26 Prozent) sowie Selbstgemachtes (16 Prozent) lassen speziell Frauenherzen höher schlagen. In normalen Zeiten wechseln zum Valentinstag 20 Millionen Schnittblumen und zwölf Millionen Topfpflanzen den Besitzer, wie das in Corona-Zeiten sein wird, ist noch ungewiss. Erdige Farbtöne liegen heuer auf jeden Fall im Trend. Sie tragen so klingende Namen wie Marigold, Illuminating, Pirouette oder Purple-Rose. Topfpflanzen, egal ob Primeln, Narzissen oder Hyazinthen, sind das richtige Valentinstagsgeschenk für Gartenfreunde, da sie später in den Garten ausgesetzt werden können.

Nur 38 Prozent der Befragten machen sich rein gar nichts aus Valentinstagsgeschenken, unter den Männern können 44 Prozent darauf verzichten.

Ältere Paare sind zufriedener

Eine Befragung der Plattform ImmoScout24 unter 500 Österreichern ergab, dass die allgemeine Zufriedenheit mit dem Partner mit dem Alter zunimmt: Fast 30 Prozent der Befragten aus der Altersgruppe 50 bis 65 Jahre sind sogar so zufrieden mit ihrem jeweiligen Partner, dass es rein gar nichts gibt, was sie nervt. Bei den unter 30-Jährigen trifft das nur auf jeden Zehnten zu.

