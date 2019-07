Licht und Luft

Eine vielbeachtete Unilever-Studie zeigte: Strafgefangene in US-Hochsicherheitsgefängnissen verbringen mehr Zeit im Freien als britische Kinder. Den Häftlingen werden jeden Tag zwei Stunden im Freien gewährt. Die Kinder sind oft weniger als eine Stunde draußen, berichtet Arnulf Hartl, Leiter des Instituts für Ökomedizin an der Paracelsus Medizin-Privatuniversität Salzburg. Eine aktuelle Umfrage des YouGov-Instituts im Auftrag von Velux bestätigt diesen Trend. Knapp zwei Drittel der Österreicher verbringen nur zwei Stunden täglich in der Natur. Vier von zehn Befragten gaben an, eine Stunde oder weniger im Freien zu sein.

Besonders trifft dieser Trend die jungen Menschen. Neun von zehn Erwachsenen sind der Ansicht, dass sie in ihrer Jugend viel häufiger im Freien waren als ihre Kinder heute. "Im wahrsten Sinne des Wortes lässt der Verhaltenstrend der Kinder und Jugendlichen künftig auf finstere Aussichten schließen – mit wenig Tageslicht und kaum Frischluft", kommentiert Ökomedizinerin Carina Grafetstätter von der Paracelsus Medizin-Privatuniversität Salzburg.

Schon heute zeigt sich etwa, dass die Kurzsichtigkeit bei Kindern zunimmt. "Weil sie zu oft drinnen sind und hier mit Blick auf den Bildschirm nur auf einen Fokus scharf stellen", erklärt Mediziner Hartl. "Durch den Naturentzug entsteht eine Flut von Zivilisationserkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Adipositas sowie psychiatrische Erkrankungen", sagt Mediziner Hartl. Für ihn ist die Bewegung im Freien der wichtigste Aspekt.

Doch auch ohne Bewegung haben Tageslicht und Frischluft positive Auswirkungen auf unseren Körper: Sie reduzieren chronischen Stress sowie das Risiko von Folgeerkrankungen und Schlafstörungen. "Der Schlaf wird über die Hormone gesteuert und diese werden vom Licht beeinflusst. Unter Kunstlichtbedingungen wird jene Hirnregion nicht gesteuert, die die innere Uhr lenkt. Dadurch bauen wir das Schlafhormon nicht ab, der Tag-Nacht-Rhythmus wird massiv gestört", erklärt der Ökomediziner. Tageslicht wirke dagegen stimmungsaufhellend und stressabbauend. "Es hat andere Lichtfrequenzen wie das Kunstlicht."

Natur wirkt positiv auf Psyche, Bewegungsapparat und Immunsystem. "Wenn man über einen unebenen Waldboden geht, hat das Effekte auf die Muskeln", sagt Hartl und plädiert in Innenräumen für Licht von oben: "Wir sind daran gewöhnt – deshalb erleichtert es die Orientierung. Tageslicht ist auch wichtig für die Sturzprophylaxe."

Besonders gut für das Immunsystem ist die frische Luft. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg hat die Heilwirkung des Krimmler Wasserfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass der Aufenthalt am Wasserfall einen anti-allergischen Immunstatus einleitet und die Lungenfunktion verbessert. "Die Luft im Freien enthält negative Ionen. Dieser Effekt ist besonders stark an einem Wasserfall, entsteht aber auch an den Blattoberflächen im Wald", erklärt Ökomediziner Hartl. Nicht nur Allergiker profitieren von der ionenreichen Umgebung. Der Herzschlag verlangsamt sich, die Lunge wird besser "belüftet", Herzschlag und Atmung synchronisieren sich.

Hinaus ins Grüne lautet die Devise. Laut einer Studie ist es dabei unwichtig, ob wir uns in unberührter Natur, in einem Park oder einem botanischen Garten aufhalten. "Das können wir psychologisch nicht auseinanderhalten. Das Grün und auch die Form der Blätter wirken in jedem Fall positiv auf die Psyche", so Hartl.

Tageslicht

Das Licht hebt die Stimmung und fördert die Konzentration. Außerdem lenkt das Licht den Biorhythmus. Für die Vitamin-D-Produktion sollten wir täglich für eine Stunde 25 Prozent der Haut in die Sonne halten – auch im Winter. Tageslicht in Innenräumen reduziert Tagesmüdigkeit und Stress.

Frischluft

Die Luft im Freien enthält negative Luft-Ionen. Besonders hoch ist die Konzentration in der Nähe von Wasserfällen (durch die Trennung elektrischer Ladungen beim Zerstäuben von Flüssigkeiten). Die ionenreiche Luft wirkt stimmungsaufhellend, entspannend und erhöht die Lungenfunktion.

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at