Leichter leben mit einer chronischen Krankheit

Birgitta Veit, 53, ist seit 35 Jahren chronisch krank. "Ich war 19 Jahre alt, als bei mir Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde. Seither bin ich jeden Tag damit konfrontiert. Chronische Krankheiten machen niemals Ferien." Die stete Präsenz des Leidens koste Kraft und mache den Alltag kompliziert. Auch sei die Angst vor eventuellen Spätfolgen ein ständiger Begleiter.

Trotzdem hat es die Mutter von zwei Töchtern (16 und 18 Jahre) geschafft, sich ihre Lebenslust zu bewahren. "Ich hab gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin. Dazu gehört auch mein Diabetes", erzählt die Linzerin, die sich von ihrer Erkrankung niemals bremsen ließ und sich auf das Coaching von Menschen mit Diabetes spezialisiert hat. "Die Diagnose verunsichert. Da tauchen viele Fragen auf. Als Studentin war mir die Aussicht, mein ganzes Leben als kranker Mensch verbringen zu müssen, unerträglich. Die Grenzen, das Kalkulieren, das Auf-einmal-anders-Sein haben so gar nicht in mein Leben gepasst." Heute hat sie einen anderen Zugang zur Gesundheit. Diese geht weit über körperliche Unversehrtheit hinaus. "Gesundheit hat viel mit Beziehung zu sich selbst zu tun. Außerdem ist es wichtig, sich seinen Humor zu bewahren. Für mich ist Lachen eine lebensnotwendige Ressource. Deswegen arbeite ich so gerne für die CliniClowns."

Birgitta Veit hält am 15., 16., 29. und 30. November in der Proges-Akademie Linz Workshops zum Thema "Mehr Lebenslust – Leichter leben mit einer chronischen Erkrankung ab", Infos: www.proges.at

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at