An die 65 Jahre kann der durchschnittliche Europäer unbeschwert von Krankheit und Schmerz das Leben genießen. Nicht so in Österreich. Hierzulande endet die Beschwerdefreiheit im Schnitt mit 57 Jahren. Die Ursachen: fetter Schweinsbraten in dicker Sauce, dazu Knödel und zwei Halbe Bier. Am Abend vor dem Fernseher unbewegt auf der Couch liegend: Chips voll mit Salz und Transfetten und dazu einen picksüßen Drink.