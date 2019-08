Lebensmittel-Keime, die krank machen

Jedes Jahr erkranken in Österreich tausende Menschen an Krankheitserregern, die durch Lebensmittel übertragen werden. 2018 wurden 7982 Erkrankungen gemeldet, die durch das Bakterium Campylobacter verursacht wurden. Zweithäufigster bakterieller Erreger waren Salmonellen mit 1533 gemeldeten Fällen. Norovirus verursachte 1572 Erkrankungen. Es gab auch mehrere Todesfälle (acht durch Listerien, sechs durch Campylobacter, fünf durch Salmonellen, vier durch Norovirus). In der EU werden jedes Jahr über 320.000 derartige Erkrankungen beim Menschen bestätigt.

"Wie wir aus Umfragen wissen, schenken die Menschen in Österreich dem Risiko von Krankheitserregern in Lebensmitteln wenig Beachtung", sagt Thomas Kickinger, Geschäftsführer der Ages, der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Der Prävention von lebensmittelbedingten Infektionen durch gezielte Überwachungsprogramme komme deshalb besondere Bedeutung zu.

Um etwa Zoonosen, vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten, und lebensmittelbedingte Infektionen effektiv bekämpfen zu können, greifen die Experten nicht nur auf die konventionelle Mikrobiologie zurück, sondern auch auf moderne molekularbiologische Methoden. Durch Gesamt-Genom-Sequenzierung lassen sich Ausbruchsstämme identifizieren.

Erkranken zwei oder mehr Personen an einem identen Erreger, spricht man von einem Ausbruch. Im Jahr 2018 wurden österreichweit 52 lebensmittelbedingte Ausbrüche gemeldet. 2006 wurden noch 609 Ausbrüche verzeichnet.