Bis 2021 werden in Oberösterreich 400 zusätzliche Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen – in St. Peter am Wimberg und Großraming hat die Lebenshilfe gerade zwei Wohnhäuser eröffnet, in Gmunden und Unterweißenbach wird gebaut. "Und dennoch reicht es nicht", sagt Helga Scheidl, Präsidentin der Lebenshilfe, und wünscht sich vom Land 500 weitere Wohnplätze.