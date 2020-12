Als mein Sohn im Alter von vier Wochen ein Ekzem auf der Stirn bekam, erhielt ich vom Kinderarzt die Diagnose "Atopische Dermatitis", was so viel heißt wie Neurodermitis. Uns wurde eine Cortisoncreme verschrieben und innerhalb weniger Tage war der eitrige Ausschlag wieder Geschichte. Was ich damals nicht wusste, ist, dass wir als Familie ab sofort damit leben mussten.