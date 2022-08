Nach den Jahren, in denen uns Corona an unser Zuhause gebunden hat, ist die Reiselust wieder deutlich gestiegen. Neben Flügen innerhalb Europas, die meist bis zu drei Stunden Flugzeit benötigen, erfreuen sich auch Fernreisen in die USA oder nach Asien wieder großer Beliebtheit. Kaum jemand kann sich den Flug in der Business Class leisten, wo man genügend Bewegungsfreiheit hat, ausgestreckt schlafen und die Beine hochlagern kann.