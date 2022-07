Die sommerliche Corona-Welle baut sich weiter auf. Rund 12.000 Neuinfektionen wurden am Donnerstag in Österreich gemeldet, die Zahl der Krankenhauspatienten überstieg erstmals wieder die 1000. In Oberösterreich kamen 1708 neue Fälle hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 667. "Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass ein großer Teil der Infektionen aktuell nicht festgestellt wird, da entschieden weniger getestet wird", sagte Professor Bernd Lamprecht beim heutigen OÖN-Gesundheitstag.