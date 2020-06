"Laktosefrei" grillen: Gewürze, Saucen und Desserts können Probleme bereiten

Gewürztes Fleisch, Würstel, Knoblauchsauce, Salat mit Dressing und Eis als Nachtisch: Bei einer Grillparty kann fast überall Laktose enthalten sein. Für Menschen mit einer Laktoseintoleranz kann so eine Grillerei große Beschwerden verursachen. Übelkeit und Durchfall seien die Folgen, sagt Eva Dragosits. Die Welserin bekam 2007 die Diagnose "Laktose-Intoleranz", seit rund sechs Jahren betreibt sie den Blog "ichmussbacken.com". Hier findet man Rezepte für Kuchen, Cremen und mehr – alles ohne Milchzucker.

"Natürlich kann man sich bei Einladungen mit Laktase-Tabletten ein wenig drüberschummeln. Diese enthalten das Enzym, das die Laktose aufspaltet und verträglich macht. Mir geht es aber viel besser, wenn ich Laktose so weit wie möglich vermeide", sagt sie. Das sei bei sommerlichen Grillfesten oft schwierig. "Mariniertes Fleisch, Steaks mit Rubs oder Gewürzmischungen, Frankfurter, Grillwürste und Bratwürste enthalten häufig Laktose", sagt Dragosits. Auch Salatsaucen, Grillsaucen, Ketchup, Knabberzeug wie Chips, außerdem Brot und Gebäck können Laktose enthalten. "Achten Sie etwa bei Burger Buns auf die Inhaltsstoffe", rät die Welserin, die als Texterin für Webseiten und an der FH arbeitet. Was Gastgeber oft nicht wüssten: Laktose ist nicht nur in Milch enthalten, sondern in allen Milchprodukten. Hier gilt einfach: Für Erdäpfelkäse oder Tsatsiki laktosefreie Milchprodukte verwenden.

Am besten, man spreche die Gäste schon vorher auf eine mögliche Laktose-Intoleranz an. "Manche vertragen auch kleine Mengen oder kommen gut mit den Laktase-Tabletten zurecht", sagt Dragosits. Will man Laktose vermeiden, sollte man das Etikett genau studieren: Wenn Milch, Milchzucker, Laktose, Vollmilchpulver, Molkepulver, Süßmolkenpulver oder Ähnliches draufsteht, sind diese Produkte für Menschen mit Laktose-Intoleranz nicht verträglich.

Fürs Dessert rät die Expertin: entweder selber mit laktosefreien Zutaten zu backen (siehe Rezept unten) oder vegane Produkte anzubieten – es gibt auch veganes Eis.

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at