Lästige Hornhaut

Warum der Mensch – vor allem an den Füßen – Hornhaut hat, erklärt Carina Springer von der Apotheke Losenstein: "Sie ist ein Schutzmechanismus für stark beanspruchte Stellen. Speziell an der Ferse, wo die Belastung hoch ist, verdickt sich die Haut." Durch Arbeitsschuhe und Schlapfen kann sich auch ein Wulst entlang des Fußes bilden. Das abgestorbene Gewebe ist an sich unempfindlich. Doch wenn die Hornhaut sehr trocken ist und einreißt, kann das schmerzhaft sein.

Kur mit Urea-Creme

"Dann sollte man zwei bis dreimal pro Tag die Füße mit einer Salbe, die Urea enthält, eincremen. Das macht die Haut weich und hilft sogar beim Abtragen", sagt die Apothekerin. Nach zwei bis drei Wochen "Kur" solle man jedoch zu einer normalen, Feuchtigkeit spendenden Fußcreme zurückkehren, damit sich das Wachstum der Haut wieder normalisieren kann.

Ist die Hornhaut zu dick, helfen elektrische oder manuelle Hobel, die oberen Schichten abzutragen. Nicht infrage kommt das für Menschen mit Diabetes. Bei ihnen ist das Schmerzempfinden herabgesetzt und Verletzungen heilen oft nicht mehr. Für sie ist professionelle Fußpflege Pflicht, für alle anderen Erwachsenen ebenfalls eine gute Lösung. (dh)