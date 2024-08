Lachgasmissbrauch schadet Hirn und Herz

Sich mit dem Inhalieren von Lachgas (Distickstoffmonoxid) zu berauschen, wird immer beliebter. Bereits 2022 warnte das European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) vor der zunehmenden Verbreitung dieser meist frei verkäuflichen psychoaktiven Substanz. Auch Rapper Kanye West soll süchtig nach Lachgas sein.

Lesen Sie auch: Urin in der Hose, Schmerzen beim Sex - wenn der Beckenboden Probleme bereitet

"Distickstoffmonoxid wirkt bei regelmäßigem und starkem Gebrauch als Nervengift. Dabei spielt die irreversible Inaktivierung von Vitamin B12 im Körper eine wichtige Rolle. Dieses Vitamin ist u. a. wichtig für die Nerven", sagt Holger Förster von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Nervenschäden würden sich in Missempfindungen, Muskelschwäche, Gleichgewichtsverlust und anderen motorischen Störungen bis hin zu Lähmungserscheinungen bemerkbar machen. "Das Einatmen des Gases führt zudem zu Sauerstoffmangel. Wiederholter Gebrauch kann deshalb zu Hirnschäden, Störungen der Blutbildung, Thrombosen und Herzinfarkt führen", sagt der Jugend- und Sportmediziner. In Frankreich, Dänemark und in den Niederlanden berichteten Giftnotrufzentralen vermehrt von Vergiftungsfällen durch dieses Gas. "In den ersten Minuten löst Lachgas kurzzeitig Glücksgefühle, Entspannung, Ruhe und Losgelöstheit aus." Manchmal wird das Gas in bunten Kartuschen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten.

Hören Sie auch den Podcast Gesund & Glücklich:

Kostja Steiner Ärztlicher Direktor, Klinikum Rohrbach Alle Folgen Vor einer Operation bekommen es viele Menschen mit der Angst zu tun. Diese Angst betrifft aber oft gar nicht den Eingriff selbst, sondern vielmehr die Narkose. Doch, gibt es wirklich Grund dazu?

Viele Nebenwirkungen

"Die Popularität von Distickstoffmonoxid erklärt sich aus seiner leichten Verfügbarkeit, seinem niedrigen Preis, seiner kurzlebigen Wirkung und der Annahme, dass es harmlos sei. Deshalb ist Aufklärung wichtig", sagt Förster. Normalerweise dienen kleine N2O-Kartuschen dazu, Schlagsahne zu erzeugen oder um Luftballons aufzublasen. Weitere mögliche Nebenwirkungen: Schwindel, Benommenheit, Orientierungslosigkeit, Kopfschmerzen, allgemeines Kribbeln, Übelkeit, Ohnmacht, Krampfanfälle, Erbrechen, Kälteverbrennungen und Lungenverletzungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper