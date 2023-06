Künstliche menschliche Embryonen werfen ethische Fragen auf

Selten, aber doch macht die Biologie Schlagzeilen: Ein Forschungsteam um die Entwicklungsbiologin Magdalena Zernicka-Goetz hat nach eigenen Angaben mithilfe von induzierten pluripotenten Stammzellen künstliche (synthetische) menschliche Embryonen erzeugt. Das berichtete die Forscherin von der Uni Cambridge (GB) und dem California Institute of Technology (USA) kürzlich auf der Jahrestagung der International Society for Stem Cell Research in Boston.