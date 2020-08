So schön Sommer, Sonne und Badewetter sind – wenn die Temperatur in der Nacht nicht weit genug absinkt, leidet bei vielen Menschen die Schlafqualität darunter. Statt einzuschlafen, wälzen sie sich im Bett hin und her. Aber warum stört Wärme die nächtliche Ruhe überhaupt? „Weil sie den Körper daran hindert, seine Temperatur vor dem Schlafen um etwa ein halbes bis ein Grad Celsius abzusenken, was eine schlafstimulierende Wirkung hat“, sagt Oberarzt Andreas Kaindlstorfer, Leiter