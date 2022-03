Krisen und Ängste machen uns schlaflos

Schlafstörungen haben sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer Volkskrankheit entwickelt – und die Zahl der Betroffenen steigt jährlich. Denn insbesondere in Krisenzeiten können sich viele Menschen nachts nicht richtig erholen. Laut der Österreichischen Schlafgesellschaft leiden aktuell 30 Prozent der Bevölkerung an Einschlaf- und sogar 51 Prozent an Durchschlafstörungen.