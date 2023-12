Herr Doktor, ich habe  kreisrunden Haarausfall – was hilft?

Der kreisrunde Haarausfall (Alopecia areata) ist zwar nicht so häufig wie die weithin bekannte fast immer genetisch basierte Glatzenbildung, an der vor allem Männer, aber auch nicht wenige Frauen leiden. Die Krankheit kann aber ebenfalls sehr belastend sein: Ohne erkennbare Ursache kommt es dabei akut an einer oder mehreren Stellen der Kopfhaut, aber auch im Bartbereich und sogar an den Wimpern zum Haarverlust.