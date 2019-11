Krebspatienten sterben oft an Herzinfarkt

Warum das so ist, können die Forscher mit den ihnen zur Verfügung stehenden Daten nicht mit Sicherheit sagen. Denkbar wären – vom Lebensstil abgesehen – zwei Erklärungen: Entweder schwächt der Tumor den Körper so, dass auch das Kreislaufsystem in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder es liegt an Nebenwirkungen von aggressiven Krebstherapien. Vermutlich stimmt beides, heißt es. Tödliche Herzleiden entstehen laut Statistik vor allem im ersten Jahr nach der Krebsdiagnose, dann nimmt das Risiko ab und steigt erst fünf bis zehn Jahre später wieder an.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.