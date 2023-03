Krebsmittel gegen Bakterien

Um gegen antibiotikaresistente Bakterien zu kämpfen, fährt ein internationales Forschungsteam schweres Geschütz auf. In einer Studie verabreichten Mediziner Mäusen zeitgleich mit einem Antibiotikum gegen ein resistentes Bakterium ein Krebsmittel (Mitoxantran) – mit Erfolg. Die Kombination ermögliche es, gleichzeitig auf das Bakterium und das menschliche Immunsystem abzuzielen und so Resistenzen zu umgehen, schrieb Studienleiterin Kimberly Kline von der Uni Genf in einer Aussendung.

"Angesichts der Zunahme von Problemfällen werden innovative Ansätze dringend erforderlich", so Kline. Antibiotika seien darauf ausgelegt, Bakterien abzutöten, die dann Resistenzen entwickeln können, um sich zu verteidigen."

Die Forschenden hatten in der Studie das häufig vorkommende Bakterium Enterococcus faecalis im Visier. Gegen die am weitesten verbreiteten Stämme dieses Bakteriums – bekannt als Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) – gibt es keine wirksamen Medikamente mehr. In Spitälern verursacht dieses Bakterium Harnwegs-, Blutbahn- und Wundinfektionen in Zusammenhang mit Kathetern oder chirurgischen Eingriffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper