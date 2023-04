Krebs-Todesraten gehen in der EU deutlich zurück

Fortschritte in der Krebstherapie und bessere Früherkennung machen sich bezahlt.

Begründet wird der Rückgang durch teilweise gesünderen Lebensstil, verbesserte Früherkennung und durch die Fortschritte der Medizin in der Krebstherapie. Carlo La Vecchia von der Abteilung für Klinische Wissenschaften der Universität Mailand und seine Co-Autoren haben ihre Studie jetzt in den "Annals of Oncology" der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) online publiziert.

Am markantesten zeigt sich der Rückgang der Sterblichkeit bei Magenkrebs, gefolgt von Lungenkarzinomen (bei Männern minus 10,24 Prozent), bei Leukämie, Brust- und Prostatakrebs und Dickdarmkarzinomen.

