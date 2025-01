"Krebs-Psyche" ist nachweislich ein Mythos

Das hat jetzt ein großes Wiener Wissenschafterteam durch Analyse der Charaktereigenschaften von rund 2500 Patienten mit onkologischen Erkrankungen herausgefunden.

Insgesamt handelte es sich um eine Stichprobe von 2531 Patienten, die in Ambulanzen behandelt wurden. Sie litten an sieben verschiedenen Krebserkrankungen: Brustkrebs, bösartige hämatologische Erkrankungen, Lungenkarzinomen, Bauchspeicheldrüsenkrebs, HNO-Karzinomen, Dickdarmkrebs und Weichteilsarkomen. Mit in der Psychologie etablierten Fragebögen wurden die fünf verschiedenen Temperamente der Patienten bestimmt.

Abseits der Persönlichkeit der Betroffenen waren ganz andere "normale" Faktoren für das Schicksal der Patienten ausschlaggebend, so die Wissenschafter: Das Alter war ein signifikanter Prädiktor für die Mortalität.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper