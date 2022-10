Krebs: Info-Broschüre als Wegbegleiterin

Die Informationsbroschüre des Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikums Kirchdorf/Steyr soll Patienten und deren Angehörige mit wertvollen Informationen und Tipps durch die herausfordernde Zeit der Krebserkrankung begleiten.

Im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf/Steyr erhalten jährlich rund 600 Personen die Diagnose Krebs, was eine massive Veränderung bedeutet, die mit vielen Fragen einhergeht. "Wir versuchen selbstverständlich, in persönlichen Gesprächen Ängsten und Fragen offen zu begegnen. Mit dem Wegbegleiter bei einer Tumorerkrankung möchten wir unsere Patientinnen und Patienten und deren Angehörige darüber hinaus in jeder Phase der Erkrankung bestmöglich unterstützen", so Christine Gegenleitner, Pflege-Stationsleiterin.

Experten aus der Onkologie-Pflege, Sozialarbeit, ernährungsmedizinischen Beratung, physikalischen Medizin, Psychoonkologie und der Palliativmedizin haben gemeinsam unter der Leitung von Oberärztin Daniela Voskova die Informationsbroschüre erarbeitet. "In der ersten Zeit erhalten Patienten besonders viele Informationen, die in diesem Nachschlagewerk zu Hause in Ruhe nachgelesen werden können", sagt Onkologin Daniela Voskova. Das Heft sei zusätzlich zur persönlichen Beratung als Unterstützung gedacht und enthalte die wichtigsten Informationen zu verschiedenen Themen rund um die Krebserkrankung. "Um den bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, ist uns neben der Auswahl der richtigen Therapieform besonders wichtig, dass sich Betroffene bei uns gut aufgehoben und informiert fühlen."