Krebs: 2,3 Millionen Frauen sterben zu früh

Jährlich sterben rund zehn Millionen Menschen an Krebs. Unter diesen Todesfällen finden sich 2,3 Millionen vorzeitige Todesfälle bei Frauen im Alter unter 70 Jahren. Das ergab eine Studie eines Wissenschafterteams, die im Medizin-Fachblatt "Lancet" erschienen ist. Fazit: Allein 800.000 Krebstodesfälle bei Frauen ließen sich durch optimale medizinische Versorgung vermeiden.

Insgesamt seien im Jahr 2020 weltweit 5,3 Millionen Menschen vorzeitig – also im Alter unter 70 Jahren – an Krebserkrankungen gestorben. Bösartige Erkrankungen könnten zu einem großen Teil durch Lebensstiländerungen überhaupt vermieden werden. Doch bei Frauen wird das weltweit unterschätzt. "Rund 1,3 Millionen Frauen aller Altersgruppen starben im Jahr 2020 infolge der vier Hauptrisikofaktoren für Krebs: Tabakkonsum, Alkohol, Adipositas und Infektionen. Diesem Problem im Zusammenhang mit Krebs bei Frauen wird zu wenig Beachtung geschenkt. Zum Beispiel hat eine Studie aus dem Jahr 2019 in Großbritannien gezeigt, dass nur 19 Prozent jener Frauen, die zu einer Brustkrebsfrüherkennung kamen, wussten, dass Alkohol ein Hauptrisikofaktor für das Mammakarzinom ist", hieß es in "Lancet".

Gesundheitssystem, Medizin und Gesellschaft haben demnach auch oft falsche Vorstellungen von Krebs bei Frauen. "Diskussionen konzentrieren sich oft auf Krebsformen, die allein Frauen betreffen – wie das Mammakarzinom oder Gebärmutterhalskrebs. Aber rund 300.000 Frauen im Alter unter 70 Jahren sterben jährlich weltweit an einem Lungenkarzinom, zusätzlich etwa 160.000 Frauen an Darmkrebs", wurde Isabelle Soerjomataram, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Krebs-Epidemiologie der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), zitiert.

