Krankenhausküchen mit Zutaten aus der Region

Die Wertschätzung für regionale Produkte ist groß, genauso wie die Vielfalt. Das hat die Genusslandstraße am vergangenen Wochenende in Linz eindrucksvoll gezeigt. Heimische Lebensmittel unterstützen nicht nur die Bauern im Land, der Einkauf schont dank der kurzen Transportwege auch das Klima.

Viele gute Gründe, um den Anteil von regionalen Produkten auch in Großküchen zu steigern. In den Landesküchen werden bereits verstärkt Lebensmittel aus der Region verwendet, nun hat sich auch die Gesundheitsholding (OÖG) mit ihren acht Standorten in den Bezirken und dem Kepler-Uniklinikum in Linz der Initiative des Landes Oberösterreich angeschlossen und wird dafür auch das Budget erhöhen. "Essen ist ein wichtiger Faktor beim Gesundwerden, umso wichtiger, dass es nicht nur schmackhaft, sondern auch aus besten Zutaten gemacht ist", erklärten Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) und OÖG-Geschäftsführer Karl Lehner bei einer Pressekonferenz in Linz. "Mit der Gesundheitsholding konnte ein weiterer wichtiger Partner in das bestehende Netzwerk geholt werden", sagte Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP). "Das Ziel in den Landesküchen bis 2025 lautet: 70 Prozent regionale Lebensmittel."