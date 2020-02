Jenseits der Diskussion um das Coronavirus gehören Influenza und grippale Infekte zurzeit zum Alltag. Studien zeigen, dass rund ein Drittel der Arbeitnehmer auch krank zur Arbeit geht. Heiko Breitsohl forscht an der Uni Klagenfurt zum so genannten Präsentismus. Oft sei es die Arbeitskultur in einem Team oder in einem Betrieb, die – eher unausgesprochen und zwischen den Zeilen – vermittelt, wie man sich zu verhalten hat.