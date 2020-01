Krampfadern: Die beste Behandlung für schöne Beine

Eigentlich hat es mit Schönheit wenig zu tun. Krampfadern oder Varizen sind eine chronische Erkrankung, die fast immer genetisch bedingt sind. Das Thema betrifft viele: Jede dritte Frau und jeder vierte Mann hat Venenprobleme. Über Diagnose und Behandlungsmethoden informierten sich am Donnerstagabend rund 200 interessierte Besucherinnen und Besucher bei der OÖN-Gesundheitstour im Salzkammergut-Klinikum im Gmunden.

„Hier sind Patienten jedenfalls gut von unseren Experten betreut. Wir machen 400 Krampfadern-Operationen im Salzkammergut-Klinikum, 300 davon in Gmunden“, sagte der ärztliche Leiter Tilman Königswieser. Harald Schöffl, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding, berichtete von seinen „guten Genen, was die Krampfadern betrifft“. Bewegung sei ein wesentlicher Faktor, um gesund zu bleiben. „Ich bin als hobbymäßiger Jäger und Forstwirt viel im Wald unterwegs.“

Michael Spiwak von der Uniqa-Versicherung liegt die Gesundheitsvorsorge am Herzen. „Gesunde Menschen sind wichtig für die Versicherung. Neu in unserem Vorsorgeprogramm ist deshalb eine DNA-Analyse“, sagte der Regionalmanager.

Ebenso für die Gesundheitsvorsorge zuständig ist Uniqa-Vitalcoach und Sportwissenschafter Margit Wachter. Sie zeigte den Gästen in Gmunden, wie man etwa bei langen Flügen oder Busreisen die Beine fit halten kann: „Setzen Sie sich aufrecht hin, Fußsohlen auf den Boden und dann kreisen Sie abwechselnd die Sprunggelenke, die Fußspitzen bleiben auf dem Boden“, so eine ihrer Übungsanleitungen. Wie oft man das machen soll, wurde gefragt. „Man spürt meist, wenn Bewegung gut tut. Jede halbe Stunde ist sicher ein guter Richtwert, zuviel Bewegung geht in diesem Fall nicht“, sagte Wachter. Als Vorbeugung empfiehlt sie Ausdauersportarten, „wenn man sie nicht zu intensiv betreibt“. Tennis oder Kraftsportarten seien dagegen weniger ideal für die Venen.

Peter Klima, Oberarzt für Chirurgie am Salzkammergut-Klinikum Gmunden, erklärte die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten für Varizen: „Man kann komprimieren, veröden oder operieren“, sagte er. Kompressionsstrümpfe und Bewegung seien die erste Maßnahme. „Beim Veröden wird das Mittel meist als Schaum in die Vene eingespritzt, die Vene zieht sich dann zusammen, Narkose ist keine notwendig, man kann am nächsten Tag wieder arbeiten gehen“, sagte Klima und nannte auch den Nachteil dieser Methode: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vene wieder aufgehe, sei höher als bei der Operation.

„Bei der konventionellen OP, dem Stripping, wird die Stammvene entfernt durch eine Leistenschnitt“, so Klima. Weitere Verfahren arbeiten mit Hitze: Die Vene wird mit Laser- oder Radiofreqenztherapie verödet. „Auch diese Eingriffe werden oft tagesklinisch gemacht.“



Wer Beschwerden in den Beinen habe, solle das auf jeden Fall abklären lassen. „Wir machen dann eine Ultraschall-Untersuchung, weil tiefliegende Varizen nicht sichtbar sind“, erklärte der Spezialist und berichtete gleichzeitig von langen Wartezeiten: „Drei Monate warten Sie auf einen Untersuchungstermin, weitere fünf bis sechs Monate auf die Operation.“

