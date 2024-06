Kostenlose HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr

Ab 1. Juli ist die HPV-Impfung in Österreich auch für junge Menschen zwischen 21 und 30 Jahren kostenfrei. Bisher gab es dieses Angebot nur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom neunten bis zum 21. Geburtstag.

Humane Papillomaviren (HPV), die vorwiegend durch sexuelle Kontakte übertragen werden, sind die Hauptursache für zahlreiche Krebserkrankungen. Rund 80 Prozent aller Frauen und Männer werden im Laufe ihres Lebens mit HPV infiziert.

"Die HPV-Impfung ist die einzige Impfung gegen Krebs. Sie rettet Jahr für Jahr viele Menschenleben in Österreich", sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). "Mit diesem Angebot haben wir in Österreich zweifelsohne eines der besten HPV-Impfprogramme der Welt, und ich hoffe, dass viele Jugendliche diese Möglichkeit nutzen und sich gegen HPV impfen lassen. Denn es gibt keinen vernünftigen Grund gegen die Impfung, aber viele Gründe dafür", sagt Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. Geimpft wird in Oberösterreich bei Allgemeinmedizinern, Kinderärzten und Gynäkologen. Auch bei den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten ist der Impfschutz erhältlich, wobei den impfwilligen Personen empfohlen wird, im Vorfeld wegen des Impfwunsches Kontakt aufzunehmen.

Die neue Info-Broschüre "HPV-Impfung" steht ab sofort als Download auf www.krebshilfe.net zur Verfügung.

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer