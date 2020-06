Kopfverletzungen bei jedem achten Rad-Unfall

Radfahren ist in der Corona-Krise noch beliebter geworden. Wer regelmäßig fährt, senkt das Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, trainiert die Lunge und reduziert Stress. Wer aber ohne Helm fährt, radelt gefährlich. Das gilt nicht nur für Kinder, für die seit 2011 eine gesetzliche Radhelmpflicht besteht, sondern auch für Jugendliche und Erwachsene. Viele verzichten aus Bequemlichkeit oder aus Mangel an Wissen über mögliche Folgen auf den Helm und setzen ihre Gesundheit aufs Spiel. "Fahrradhelme schützen Kinder und Erwachsene gleichermaßen und sind für alle wichtig. Kopfverletzungen können bei Kindern schwerwiegende Folgen für die weitere Entwicklung haben", warnt Primar Wolfgang Riedelberger, Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr. "Allerdings bedeutet das nicht, dass die Köpfe von Erwachsenen weniger empfindlich sind als die von Kindern."

Ein Sturz auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufsbummel oder bei der ausgedehnten Fahrradtour ist schnell passiert und betrifft am häufigsten die drei Körperregionen Kopf, Brustkorb und obere Extremitäten. Schädel-Hirn-Traumata zählen bei Fahrradunfällen daher zu den häufigsten Verletzungen. Jeder achte Radunfall hat eine Kopfverletzung zur Folge, die im Krankenhaus behandelt werden muss. "Ein gut sitzender Helm kann bei einem Sturz schwere Verletzungen verhindern oder zumindest die Folgen mildern", sagt Riedelberger. Laut einer deutschen Studie hätte ein Helm etwa 80 Prozent der Kopfverletzungen von Schwerverletzten verhindern können, bei Leichtverletzten sind es immer noch rund 20 Prozent.