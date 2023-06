Kommt der Schmerz vom Ischiasnerv?

In der Schwangerschaft treten oft Kreuzschmerzen auf.

In Ihrer Gebärmutter reift ein Fötus heran, der in wenigen Wochen als Baby das Licht der Welt erblicken wird. Besonders in den letzten Monaten wächst das Kind rasch heran und Ihr Bauch wölbt sich deutlich nach außen, um entsprechend Platz zu schaffen. Dabei steigt aber auch der Druck im Lenden- und Kreuzbeinbereich nach hinten, dort, wo ein Bündel von Nerven aus der Wirbelsäule austritt.