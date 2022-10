Knochenschraubenersparen Schmerz und Operationen

Mehr als 170 Millionen Metallschrauben werden weltweit jährlich bei Operationen verwendet. Die meisten dieser Fremdkörper müssen in einer aufwendigen, zweiten Operation wieder entfernt werden. Dies kann zu zusätzlichen Komplikationen und Schmerzen bei Patientinnen und Patienten führen.

Mit einer Innovation aus Oberösterreich, die bereits mit großem Erfolg bei orthopädischen Eingriffen angewandt wird, lassen sich diese Probleme nachweislich umgehen.

Der Linzer Orthopäde Klaus Pastl hat nach jahrzehntelanger Forschung "Knochenschrauben" erfunden, die mittlerweile von der Firma "Surgebright" in Serie produziert werden.

Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen führt Klaus Pastl gemeinsam mit seinen Söhnen Thomas und Lukas. Das Rohmaterial für die innovativen Schrauben, also die menschlichen Knochen, bezieht "Surgebright" von Gewebebanken, wie Geschäftsführer Thomas Pastl erklärt.

„Surgebright“-Geschäftsführer Thomas Pastl, Orthopädin Catharina Chiari und Erfinder Klaus Pastl Bild: Surgebright

Innovation aus Lichtenberg

Hergestellt werden die Schrauben dann in Handarbeit am Firmenstandort in Lichtenberg, allein in Österreich kommen sie in 95 Spitälern zum Einsatz. Mehr als 4000 dieser Produkte, die sich "Shark Screw" nennen, sind hierzulande eingesetzt worden. Bei einem Symposium in Linz berichteten gestern Mediziner aus ganz Österreich von ihren Erfahrungen.

"Unsere Spezialteams an der Universitätsklinik Wien behandeln unter anderem Hallux valgus, Pseudoarthrosen und andere Hand- und Fußfehlstellungen sehr erfolgreich mit diesen Knochenschrauben. Diese Methode hat auch in der Kinderorthopädie großes Potenzial", sagte Catharina Chiari, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie.

Schrauben bauen sich um

Das Bezirkskrankenhaus (BKH) Schwaz in Tirol hat innerhalb von sechs Jahren rund 400 Patienten mit "Shark Screw" versorgt. "Dabei hat sich gezeigt, dass die Knochenschrauben neben der Orthopädie auch in der Unfallchirurgie vielen Patienten helfen können. Bei den meisten sind die Schrauben bereits nach einem Jahr vollständig in eigene Knochen umgebaut und im Röntgen fast nicht mehr sichtbar", sagte Markus Reichkendler, Leiter der Unfallchirurgie und Orthopädie im BKH Schwaz.

Dass der Heilungsprozess dadurch schneller und effizienter ist, wurde kürzlich auch von einer interdisziplinären Forschungsgruppe aus Graz, Wien, Berlin und Linz nachgewiesen.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren 500.000 Patienten weltweit das Risiko einer zweiten Operation zu ersparen und 5000 Chirurgen für den Einsatz mit unseren Knochenschrauben zu schulen", so Klaus Pastl. (bar)