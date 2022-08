Klein, aber oho: Preiselbeeren schützen die Harnwege

Ein nasser Badeanzug oder das Sitzen auf einem kühlen Stein – der Sommer birgt für Menschen mit empfindlichen Harnwegen einige Gefahren. Ein natürliches Mittel, um sich vor Infekten zu schützen oder diese zu bekämpfen, ist die Preiselbeere. Die Farbstoffe (Anthocyane), die der Frucht ihr leuchtendes Rot verleihen, machen sie so wertvoll. Sie bewirken, dass die Zellen der unteren Harnwege glatt werden – und zwar so sehr, dass es Krankheitserregern unmöglich wird, sich dort fest zu setzen. Wie auf einer Rutsche werden sie hinausgespült.

Schmerzen, Brennen beim Harnlassen, erhöhter Harndrang und Fieber können Anzeichen einer Infektion sein. Solange nur die unteren Harnwege betroffen sind, kann bei diesen Beschwerden eine Therapie mit Preiselbeerpräparaten hilfreich sein. Auch bei leichten Zahnfleischentzündungen soll Preiselbeersaft Linderung verschaffen.

Medizinisch wertvoll sind dabei aber nicht nur die Beeren, sondern auch die Blätter der Pflanze. Sie enthalten ebenfalls Stoffe, die in den Harnwegen antibakteriell wirken. Neben all diesen guten Eigenschaften zeichnet Preiselbeeren auch noch ihr hoher Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen aus.

Die säuerlichen kleinen Früchte können nicht nur roh genossen werden, sondern auch in Form von Marmeladen, Tees, Säften, als aufgelöste Granulate und sogar als Zutat in Backwaren und Mehlspeisen verwendet werden.

Die Preisebeere, die zur Gattung der Heidelbeeren gehört, wächst und gedeiht in ganz Europa und wird seit langem sowohl in der Küche als auch in der Volksheilkunde als schmackhafte und heilsame Pflanze geschätzt. Der zehn bis 30 Zentimeter hoch wachsende, immergrüne Zwergstrauch blüht von Mai bis Ende Juni. Mit seinen glockenförmigen, weißen bis rosafarbenen Blüten verwandelt er dabei jeden Waldboden in einen Blumenteppich. Die kugeligen, anfangs weißen, dann scharlachroten glänzenden Beeren können von August bis Oktober gesammelt werden.

Kauft man die Beeren im Supermarkt, darf man sich über ihren hohen Preis nicht wundern. Echte Preiselbeeren sind reine Wildfrüchte und gedeihen daher nur an natürlichen Standorten.

Die sogenannte "Kulturpreiselbeere" ist übrigens keine Preiselbeere, sondern die "Großfruchtige Moosbeere" (Vaccinium macrocarpon), auch Cranberry genannt. Sie ist auch sehr gesund, hat aber eine am Boden kriechende Wuchsform und einen anderen Geschmack. Allerdings werden auch echte Preiselbeeren kultiviert und gärtnerisch angebaut. (gul)

Preiselbeergelee mit Apfelsaft

Preiselbeeren lassen sich aufgrund ihres eher säuerlichen Geschmacks am besten zu Marmelade, Gelee oder Saft verarbeiten. Als Konfitüre passen sie perfekt zu Pilzgerichten, gebackenem Camembert oder Wiener Schnitzel.

Zutaten: 1 kg Preiselbeeren, 1/2 Liter Apfelsaft (frisch gepresst), 1 kg Gelierzucker

Zubereitung: Preiselbeeren verlesen, waschen und gut abtropfen lassen. Mit Wasser knapp bedeckt in einem flachen Topf langsam erhitzen und kochen, bis die Beeren geplatzt sind. Zugedeckt beiseitestellen und auskühlen lassen. Die Fruchtmasse durch ein überbrühtes Mulltuch ablaufen lassen. Einen halben Liter des Saftes mit dem geseihten Apfelsaft und Gelierzucker in einem großen Topf unter Rühren erhitzen und 6 bis 8 Minuten sprudelnd kochen lassen. In vorbereitete Gläser füllen und sofort verschließen.