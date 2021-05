Ich war schon sehr überrascht", sagt Katharina Maschek. Die Mutter zweier Kinder meint die Zeit vor ihrem erfüllten Kinderwunsch, in der es nicht nach Wunsch geklappt hatte. Denn nach einem Laborbefund vor zwölf Jahren war klar, dass sie, die mit ihrem Mann Gerald in Scharten lebt, an einer chronischen Schilddrüsenunterfunktion leidet. "Ich hatte keine Symptome", sagt die Steuerberaterin. Als das fehlende Hormon mittels Tabletten ausgeglichen wurde, war die Freude schnell groß.