Kinderwunsch spricht für Corona-Impfung

Dabei wird gerade Frauen mit Kinderwunsch die Impfung empfohlen: Immer mehr Daten zeigen, dass schwangere Frauen oft schwerer an Covid erkranken als Nichtschwangere.

Der Impfstoff – so eine der Behauptungen, die in sozialen Medien und als Gerücht kursieren – könne eine Abwehrreaktion des Immunsystems auslösen, die sich nicht nur gegen das Sars-Coronavirus-2 wendet, sondern auch gegen den Eiweißstoff, der an der Bildung der Plazenta in der Gebärmutter beteiligt ist.

Nachdem eine Covid-Erkrankung und die Covid-Impfung eine systemisch vergleichbare Immunreaktion auslösen, sei diese Behauptung nicht nachvollziehbar, sagt die Immunologin Ursula Wiedermann-Schmidt von der Medizinischen Universität Wien.

Es gebe überhaupt keine Daten, die zeigten, dass Frauen nach einer Covid-19-Infektion steril geworden wären, sagt Wiedermann. Bei der Impfung würde nur ein Teil-Antigen injiziert, das mache die Behauptung noch unplausibler.

