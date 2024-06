"Kindern und Jugendlichen in schweren Lebensphasen Hoffnung geben"

Psychiaterin Ellen Auer-Welsbach will mehr Elternworkshops anbieten und die Behandlung zu Hause forcieren.

Ellen Auer-Welsbach folgt als Primarärztin auf Michael Merl, der in den Ruhestand gegangen ist. Die Kärntnerin war zuvor als Oberärztin und Psychotherapeutin an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Klagenfurt tätig, wo sie Erfahrungen im stationären Bereich sammelte und die Ambulanz leitete. Die Psychiaterin (54) ist verheiratet und Mutter von drei Töchtern.