Kinder in der Glücksspiel-Falle: Geld der Eltern im Internet verzockt

So junge Patienten haben wir früher nie gesehen. Verhaltenssüchte nehmen massiv zu", sagt Sucht-Primar Kurosch Yazdi vom Neuromed Campus Linz. Bereits Neunjährige müssen behandelt werden. Sie verbringen so viel Zeit vor dem Computer, dass sie sich nicht mehr am sozialen Leben beteiligen, nachts kaum mehr schlafen und die Schule nicht mehr schaffen.