Kinder erleben mehr Hitzetage als Oma und Opa

An den Wohnorten von weltweit 466 Millionen Kindern ist die Zahl der Tage mit Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius heute doppelt so hoch wie in den Kindheitstagen ihrer Großeltern. Der Studie zufolge erleben allein in West- und Zentralafrika heute 123 Millionen Kinder (39 Prozent) durchschnittlich in einem Drittel des Jahres Temperaturen von über 35 Grad Celsius.

Hitze macht krank

"Die extreme Hitze nimmt zu und beeinträchtigt die Gesundheit, das Wohlbefinden und den Alltag der Kinder", sagt Catherine Russell von UNICEF. Hohe Temperaturen würden mit Komplikationen in der Schwangerschaft in Verbindung gebracht, erhöhe ebenso das Risiko für Hitzschlag oder Sonnenstich. Zudem gebe es Belege dafür, dass sich Hitze auch auf die neurologische Entwicklung und die psychische Gesundheit von Kindern auswirke.

