Kinder auf Kurzsichtigkeit testen

Es ist ein weltweites Phänomen, dass Kinder immer häufiger von Kurzsichtigkeit betroffen sind. Bei der Myopie, wie es in der medizinischen Fachsprache heißt, sieht man in der Nähe sehr gut, entfernte Gegenstände aber nur unscharf.

Der Grund liegt darin, dass bei Normalsichtigen ein fernes Objekt direkt auf der Netzhaut abgebildet wird, bei Kurzsichtigen erfolgt dies aber etwas davor. In Europa leiden 30 Prozent der Bevölkerung daran, gerade bei Kindern steigt die Zahl dramatisch an.

Im Jahr 2030 könnten Studien zufolge weltweit 50 Prozent aller Kinder kurzsichtig sein. Schulpflichtige Kinder leiden besonders darunter, weil durch die Fehlsichtigkeit der Schulalltag erschwert wird. So wird etwa das Abschreiben von der Tafel zur Qual, auf dem Schulweg können Straßenschilder und Gesichter nur schwer erkannt werden, darüber hinaus haben viele Kopfschmerzen, auch die Leistung leidet.

Kurzsichtigkeit kann im Rahmen der Augenuntersuchung genau gemessen werden. "Am besten ist es, einen Termin beim Augenarzt auszumachen, um rechtzeitig Klarheit zu haben beziehungsweise so bald wie möglich mit therapeutischen Vorkehrungen zu beginnen", rät Paul Niederberger, Augenarzt in Traun und Fachgruppenobmann der Augenärzte in Oberösterreich. Und ergänzt: "Denn für eine erfolgreiche Schullaufbahn müssen Kinder gut sehen."

Unheilbare Kurzsichtigkeit

Auch wenn Kurzsichtigkeit nicht heilbar ist, kann ein Fortschreiten verlangsamt werden. "Spezielle neu entwickelte Kontaktlinsen und Brillengläser sowie Atropin-Augentropfen spielen hier eine ausgleichende Rolle", sagt der Experte. "Beachten Sie auch, dass der Schweregrad der Myopie das Risiko für andere krankhafte Augenveränderungen erhöht – was letztlich zu irreparablen Schäden führen kann. Daher ist die Vorsorge so wichtig."

Raus ins Freie als Therapie

Zu Brille, Kontaktlinsen und Atropin-Augentropfen empfehlen Augenärzte den Aufenthalt der Kinder im Freien für mindestens zwei Stunden pro Tag. "Diese Maßnahme ist nicht nur geeignet, das Fortschreiten einzudämmen, sondern auch das Risiko für Kurzsichtigkeit generell zu senken", sagt Niederberger. Tageslicht fördert eine gesunde Entwicklung der Kinderaugen. "Natürlich sind Videos und Smartphones kaum aus dem Alltag wegzudenken, aber achten Sie penibel auf Pausen: zehn Minuten Bildschirmpause pro Stunde und ein Mindestabstand von 30 Zentimetern."

