KI verbessert Diagnosen in der Kinderkardiologie

Das Linzer Kinderherz Zentrum am Kepler Universitätsklinikum ist derzeit die weltweit größte Institution für fetale (pränatale) Herzeingriffe. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem Institut für Biomechanik am Imperial College in London wird mithilfe von künstlicher Intelligenz für die Verbesserung der Behandlungsprognose und somit der Lebenserwartung geforscht.