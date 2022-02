Kepler-Uniklinikum bald Teil des Tumorzentrums

Aktuell werden rund 80 Prozent aller Krebserkrankungen im Bundesland im Tumorzentrum Oberösterreich behandelt, zu dem Experten aus dem Ordensklinikum Linz, dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und aller Regionalkliniken der OÖ Gesundheitsholding zählen. Künftig soll – wie bereits im Vorjahr angekündigt – auch das Kepler-Universitätsklinikum Linz dazukommen. Einige Fachabteilungen des KUK beteiligen sich bereits am Tumorzentrum.

Derzeit sind 35.752 Patientinnen und Patienten in den Spitälern des Tumorzentrums Oberösterreich in onkologischer Betreuung. Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie – egal in welchem Krankenhaus sie aufgenommen werden – die gleiche Qualität bei der Diagnostik und Behandlung bekommen. Nur wenn besondere medizinische Maßnahmen erforderlich sind, werden die Betroffenen für die nötige Behandlungsdauer in das entsprechend spezialisierte Klinikum verlegt. Dies kann bei seltenen chirurgischen Eingriffen oder für eine Strahlentherapie erforderlich sein.

"Durch die Vernetzung der Spitäler wird jedem Krebspatienten die bestmögliche Versorgung garantiert", sagt Christine Haberlander, Gesundheitsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin (VP) anlässlich des heutigen Weltkrebstages. "Denn kaum eine Krankheit betrifft die Menschheit derart intensiv wie Krebs. Daher wurde das Tumorzentrum Oberösterreich aufgebaut, das bereits jetzt einzigartig im deutschsprachigen Raum ist. Dieses Zentrum wollen wir weiterentwickeln, vor allem auch im Bereich der Kinderkrebsforschung, und es zu einem europaweiten Vorzeigebeispiel machen," sagt Haberlander.