Kennen Sie ein Mittel gegen Schweißfüße?

Damit unser Organismus ordnungsgemäß funktionieren kann, muss unsere innere Körpertemperatur auf gleichem Niveau gehalten werden.

70 Prozent der Energie, die wir etwa bei sportlicher Anstrengung freisetzen, wird in Wärme umgewandelt. Um eine innere Überhitzung zu vermeiden und überschießende Wärme rasch ableiten zu können, kommt es unter anderem zur Schweißproduktion – und der dadurch an der Hautoberfläche entstehenden hilfreichen Verdunstungskälte. Die Handinnenflächen und die Fußsohlen haben eine davon abgekoppelte eigene Regulation.

Die an die 500 Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter (!) dort werden durch den sympathischen Anteil unseres vegetativen Nervensystems angetrieben. Sie sind, da unbewusst, schwer beeinflussbar. Eine Studie der Berliner Charité belegt, dass durch vermehrte Durchfeuchtung die Besiedelung mit Bakterien, Pilzen und Viren, die auch hartnäckige Fußsohlenwarzen hervorrufen können, deutlich erhöht wird.

Vor allem Bakterien können die dort reichlich vorhandenen Hautfette abbauen. Die dabei entstehenden Fettsäuren sind dann für diesen unangenehmen, käseartigen Geruch verantwortlich.

Mit atmungsaktivem Schuhwerk, geruchshemmenden Einlegesohlen, Fußbädern mit Gerbsäure, Gleichstromtherapie und Aluminiumcremen kann versucht werden, des lästigen Geruchs Herr zu werden.

So hervorragend eine Botox-Therapie im Achselbereich Hilfe bringt, so ist diese Behandlung an den Fußsohlen so schmerzhaft wie eine mittelalterliche Foltermethode und ohne Narkose nicht auszuhalten. Akupunktur hat hier durch lokale Reduktion der Sympathikusaktivität schon oft deutliche Linderung gebracht. Einen letzten Lösungsweg stellt die chirurgische Durchtrennung des Nervus Sympathikus dar.

Dieser Eingriff aber ist nicht ganz unproblematisch und sollte nur bei großem Leidensdruck erwogen und vorher mit dem behandelnden Chirurgen genau abgesprochen werden.

In unserer stressbehafteten Gesellschaft läuft der Sympathikus häufig auf Hochtouren und belastet unsere Gesundheit auf breiter Ebene. Wenn auch Ihr vermehrtes Fußschwitzen durch diese Maßnahmen nur mäßig beeinflusst werden kann, so können Entspannungsübungen wie Meditation den Parasympathikus – also den Gegenspieler – fördern und durch die Linderung Ihres Stresspegels jedenfalls Ihrer Gesundheit dienen.

