Kardiologe von ganzem Herzen

Die Gesundheit seiner Herzpatienten zu verbessern und ihnen damit ein möglichst langes Leben zu ermöglichen – das ist tagtäglich das hehre Ziel von Clemens Steinwender als Vorstand der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Kepler Uniklinikum Linz.

Deshalb engagiert sich der 53-jährige Mediziner auch seit Jahren in der Forschung. „Es ist mir wichtig, innovative Therapien voranzutreiben und das Wissen über kardiovaskuläre Gesundheit zu erweitern“, sagt Steinwender. Besonders bei der Entwicklung sondenloser Herzschrittmacher ist es Steinwender und seinem Team gelungen, sich weltweit einen Namen zu machen. Zudem ist der Kardiologe Gründungsmitglied der Medizinischen Fakultät Linz, wo er das Klinische Forschungsinstitut für kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen leitet und „mit großem Spaß“, wie er betont, als Lektor tätig ist.

Bei der Feier zum zehnjährigen Jubiläum der Medizinischen Fakultät der JKU wurde das Engagement des Mediziners belohnt. Der gebürtige Linzer wurde als Erster mit dem Titel „Klinischer Professor“ ausgezeichnet. „Diese Ehrung erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit, weil die Kardiologie eine Herzensangelegenheit für mich ist“, sagt Steinwender.

Dankbar ist der Mediziner jedoch nicht nur für seine beruflichen Erfolge, sondern auch für sein privates Glück. „Ich bin in meinem bisherigen Leben in jeder Hinsicht auf die Butterseite gefallen.“ Er sei mit seiner Frau Helene, die ebenfalls Ärztin ist, glücklich verheiratet und habe zwei wunderbare Töchter, die 16-jährige Julia und die 14-jährige Anna.

In den Sommermonaten ist die Familie gern in ihrer Wohnung am Attersee. „In meiner Freizeit, die äußert eng bemessen ist, lese ich viel – vor allem Literatur aus der Zoologie und Geschichte“, erzählt Steinwender. Außerdem ist der Kardiologe gern in Bewegung – im Sommer auf dem Rad und im Winter auf Skiern. „Skifahren ist schon seit meiner Kindheit meine große Leidenschaft.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl