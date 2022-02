Kann Permanent-Make-up schaden?

Ein sogenanntes trockenes Auge kann viele Ursachen haben. Nahezu ein Drittel aller Patienten, die einen Augenarzt aufsuchen, leiden an diesem Problem.

Hauterkrankungen wie Rosacea, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes mellitus, Medikamente wie Betablocker oder Lokaltherapie mit Tropfen gegen den Grünen Star sind häufige Ursachen. Allzu lange am Bildschirm zu arbeiten, noch dazu in schlecht belüfteten Räumen, die mittels Klimaanlagen geheizt werden, Rauchen, scheuernde Kontaktlinsen, zu viel Make-up und mangelnde Flüssigkeitszufuhr spielen ebenfalls eine große Rolle dieses verbreiteten Problems, das im Alter übrigens deutlich zunimmt.

Die sogenannten Meibomschen Drüsen produzieren jenes Sekret, das ein sanftes Gleiten der Augenlider über den Augapfel ermöglicht. 20 dieser speziellen Talgdrüsen befinden sich am Rand der Unterlider und 30 am Oberlidrand. Im fortgeschrittenen Alter reduziert sich die Frequenz des Lidschlags und auch die Produktion dieses wertvollen fettigen Sekrets. Damit vergrößert sich das Risiko, ein trockenes Auge zu entwickeln, das sogar zum Abfall der Sehleistung und damit zur erheblichen Minderung der Lebensqualität führen kann. Eine Untersuchung vom Ophthalmologen Christoph Laufenböck hat nun gezeigt, dass tatsächlich das Einbringen von Pigmentpartikeln in hunderten Einzelstichen signifikant häufiger die Meibomschen Drüsen, die am empfindlichen Lidrand sitzen, schädigen und damit einen instabileren Tränenfilm hervorrufen kann. Diese Gefahr ist bei einem temporär aufgetragenen Lidstrich geringer. Ich rate Ihnen tatsächlich, genau zu überlegen, ob Sie dieses Risiko eingehen wollen. Auf jeden Fall sollten Sie sich an einen erfahrenen Spezialisten wenden, auf den Sie sich verlassen können.

