Kann man Falten am Hals behandeln?

Unsere Haut ist mit rund 1,8 Quadratmetern Fläche das größte Organ des Menschen. Und sie ist bei weitem kein einheitlicher Überzug, der uns umspannt, zusammenhält, empfindsam macht und schützt. Die verschiedenen Areale sind nicht nur unterschiedlich aufgebaut, sondern unterscheiden sich auch ganz wesentlich, wenn es um die Folgen des Alterns geht.

Das wird deutlich, wenn man eine kosmetische Korrektur vornehmen möchte. Die Gesichtshaut zum Beispiel eignet sich sehr gut, um verschiedene kosmetische Verbesserungen zu erzielen: Laserbehandlungen, Botox oder auch Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure bringen gute Ergebnisse und werden auch sehr oft durchgeführt. Anders ist das bei der Haut am Hals: Sie ist wegen ihres Aufbaus sehr empfindlich. Dementsprechend kann man bei kosmetischen Eingriffen auch viel falsch machen. Meiner Erfahrung nach sollte man äußerst vorsichtig sein und nur mit einem versierten Kollegen eine operative Korrektur diskutieren und ins Auge fassen. Wer hier nicht ein Meister seines Faches ist, erzielt eventuell Ergebnisse, die äußerst unnatürlich aussehen.

Fraktionierte Laserbehandlungen oder Peelings bergen immer die Gefahr, dass sie eine nur schwer zu behandelnde Rötung zurücklassen. Das zieht die Blicke möglicherweise dann mehr auf diese Körperregion, als es die Falten getan hätten.

Ich kann Ihnen auf jeden Fall raten, bevor Sie sich einer operativen Behandlung Ihrer unerwünschten Faltenbildung am Hals unterziehen, das zu erwartende Ergebnis mit Ihrem behandelnden Arzt genau abzuklären. Denn ein entstandener Schaden an der empfindlichen Haut am Hals könnte Sie langfristig mehr belasten als die offenbar durch natürliche Alterung entstandenen Falten. Manchmal ist es besser, mit einem kleinen Makel zu leben, als um jeden Preis nachzubessern.

