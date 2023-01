Kampf dem Winterspeck: Fitnesstrends, die Lust auf Bewegung machen

Die Coronakrise ist so gut wie vorbei, Sportvereine und Fitnessstudios haben längst wieder geöffnet. Trotzdem können sich manche nach der erzwungenen Sportpause nicht so recht zur Bewegung motivieren. Aktuelle Fitnesstrends könnten helfen, wieder aktiv zu werden. Fragt sich nur: Was ist das Richtige, damit man es schafft, langfristig dabei zu bleiben? Die Sportwissenschafterin und Mentaltrainerin Margit Wachter erklärt, was sich für welche Zielgruppe am besten eignet.