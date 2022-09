Kaliumjodid: Neue Tabletten

Vier Millionen Packungen zu je zehn Stück Tabletten müssen in Österreich verfügbar sein und alle zehn Jahre ausgetauscht werden. Diese vier Millionen sind nun durch neue Packungen ersetzt worden.

Tatsächlich hat Österreich derzeit aber mehr zur Verfügung – nämlich 7,5 Millionen Packungen. Eine Einnahme wäre im Ernstfall nur bei einem schweren grenznahen Kernkraftwerksunfall in Österreich erforderlich, betont das Ministerium. 50.000 wurden in dieser Woche an die Ukraine gespendet. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nannte das ein "Zeichen der Solidarität und Nachbarschaftshilfe". "Ich hoffe, sie werden auch dort nicht gebraucht werden", sagte Rauch.