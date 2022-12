Kältereize zum Abnehmen

Frieren in sehr kühlen Räumen – das ist auf Dauer ungesund. Kälte hin und wieder zu fühlen, regt hingegen den Stoffwechsel an und hilft sogar ein bisschen beim Abnehmen, wie Biomediziner Alexander Bartelt der Deutschen Presse-Agentur sagte. Grund ist das sogenannte braune Fettgewebe, in dem ohne Bewegung und Muskelaktivität Kalorien in Wärme umgewandelt werden. Mit 100 bis 150 Gramm habe ein Erwachsener relativ wenig braunes Fett, und mit dem Alter nehme dessen Aktivität auch noch ab, sagte