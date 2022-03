Kabeljau-Haut lässt Wunden heilen

Fischhaut – genauer gesagt ein Produkt aus Kabeljau – soll in Zukunft zu einer besseren Heilung von chronischen Wunden verhelfen. In der EU läuft jetzt eine internationale Studie dazu an. Davon profitieren sollen besonders Patienten mit Diabetes, bei denen Beingeschwüre als Spätkomplikation ein großes Problem darstellen, teilte die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) mit. Holger Diener, Chefarzt für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie am Krankenhaus Buchholz im deutschen Bundesland Niedersachsen, arbeitet bereits seit einigen Jahren mit dem Transplantat. "Seine großporige Struktur ähnelt dem Aufbau der menschlichen Haut und fördert das Einwandern und die Vermehrung der Hautstammzellen", sagte der Experte.

"Zwischen Fisch und Mensch besteht kein Risiko der Krankheitsübertragung", so der Experte. Das fertige Produkt, das reinweißem Pappkarton ähnelt, enthält noch die fischtypischen Omega-3-Fettsäuren in hoher Konzentration – sie tragen vermutlich zur Wundheilung bei, wirken entzündungshemmend und antibakteriell.