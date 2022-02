Junge Männer zu dick

Junge Männer in Österreich werden immer dicker. Das zeigt eine Studie, bei der die Stellungsdaten des Bundesheeres ausgewertet wurden. Vor allem Adipositas der Grade 2 und 3 hätten überproportional zugenommen. Laut Gerhard Prager, Leiter der Adipositas-Ambulanz an der MedUni Wien, zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen hohem Body-Mass-Index (BMI) und einem niedrigeren Bildungsgrad sowie sozioökonomischen Status. Die Studie wurde in "Obesity Surgery" publiziert.

Bei 874.220 Männern im Alter von 18 Jahren wurde der BMI bei der Stellung ermittelt. Der durchschnittliche BMI stieg von 22,0 im Jahr 2003 auf 22,8 im Jahr 2018. Übergewicht (wird ab einem BMI von 25 diagnostiziert) stieg von 15,3 Prozent auf 20,4 Prozent. Adipositas I (ab BMI von 30) nahm von 4,2 Prozent auf 7,1 Prozent zu, Adipositas 2 (ab BMI von 35) von 1,2 Prozent auf 2,5 Prozent und Adipositas 3 (ab BMI von 40) von 0,4 Prozent auf 0,8 Prozent.

25,7 Prozent der jungen adipösen Männer wurden als nicht für den Wehrdienst tauglich bzw. teiltauglich eingestuft. Gerhard Prager: "Problematisch ist, dass Jugendliche die Adipositas ins Erwachsenenalter mitnehmen."