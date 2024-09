Junge Leute essen mehr Fleisch als ältere Menschen

Der tägliche Fleischkonsum ist bei den Älteren mit vier Prozent am niedrigsten, bei den Jungen mit zwölf Prozent am höchsten. 82 Prozent der sogenannte Babyboomer essen zunehmend weniger Fleisch, bei der Generation Z trifft das nur auf 45 Prozent zu.

Fleischersatz zu teuer

Zwei Drittel (67 Prozent) der Österreicher können sich vorstellen, in Zukunft weniger Fleisch zu essen, vor allem um Tierleid zu verhindern. Allerdings fanden 37 Prozent Fleischersatz zu teuer. 86 Prozent wünschen sich Fleischalternativen, "die frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen sind und keine manipulierten Rohstoffe enthalten". In Oberösterreich essen 13 Prozent der Bevölkerung täglich Fleisch – das ist der höchste Wert im Vergleich zu anderen Bundesländern. In Niederösterreich etwa konsumieren nur drei Prozent täglich Fleisch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper