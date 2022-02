Am 18. Juni 1815 verlor Napoleon Bonaparte in Waterloo seine letzte Schlacht. Schuld daran sollen laut Überlieferung starke Hämorrhoidenschmerzen gewesen sein. Der Feldherr soll sich an diesem Morgen wegen seines Leidens noch einmal hingelegt haben und seine Truppen erst am späten Vormittag aufs Schlachtfeld geführt haben. Diese Verspätung hatte zur Folge, dass die bereits besiegten preußischen Truppen zu Wellingtons Armee stießen und die Schlacht für sich entschieden.